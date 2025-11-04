Дроны ВСУ атаковали промкомплекс Стерлитамака

Два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались нанести удар по промышленному комплексу Стерлитамака. Об этом во вторник, 4 ноября, сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.
По словам руководителя региона, оба коптера были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО). Обломки беспилотников рухнули в промзоне в районе вспомогательного цеха. Погибших и пострадавших в результате атаки нет.
— Предприятие работает в штатном режиме, — написал Хабиров в своем Telegram-канале.
Незадолго до этого городская администрация сообщила, что на Стерлитамакском нефтехимическом заводе произошло частичное обрушение цеха водоочистки. Внутри находились пять работников, никто из них не пострадал.
Кроме того, прошедшей ночью более 12 взрывов прогремело над городом Кстово в Нижегородской области. По словам жителей, силы ПВО отражают атаку вражеских дронов.