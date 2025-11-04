Силы ПВО сбили 85 дронов ВСУ в небе над Россией прошедшей ночью

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 85 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Россией прошедшей ночью. Об этом во вторник, 4 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
По словам представителей ведомства, 40 вражеских беспилотников уничтожили над Воронежской областью, 20 — над Нижегородской, 10 — над Белгородской, шесть — над Курской, четыре — над Липецкой, по два — над Волгоградской областью и Бакширией, а также еще один — над Саратовской областью.
— Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — передает официальный Telegram-канал министерва.
Незадолго до этого администрация Стерлитамака сообщила, что на городском нефтехимическом заводе произошло частичное обрушение цеха водоочистки. Внутри находились пять работников, никто из них не пострадал. Позже глава Башкортостана Радий Хабиров уточнил, что промышленный комплексы атаковали два дрона ВСУ.