Мальчик в Петербурге нашел на кухне тела родителей и пакет со странным порошком

Ребенок заподозрил неладное, когда проснулся в первый день осенних каникул, 27 октября, в абсолютной тишине. Он заглянул в спальню матери и отца и, никого там не встретив, отправился на кухню, где увидел лежащих на полу родителей. Мальчик вспомнил заученный номер и вызвал скорую помощь.