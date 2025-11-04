Мальчик в Петербурге нашел на кухне тела родителей и пакет со странным порошком

Десятилетний мальчик в одной из квартир Санкт-Петербурга нашел своих родителей мертвыми на кухне. Около них лежал пакет с белым порошком неизвестного происхождения.
Ребенок заподозрил неладное, когда проснулся в первый день осенних каникул, 27 октября, в абсолютной тишине. Он заглянул в спальню матери и отца и, никого там не встретив, отправился на кухню, где увидел лежащих на полу родителей. Мальчик вспомнил заученный номер и вызвал скорую помощь.
Прибывшие медики констатировали смерть 39-летнего Дениса и 37-летней Юлии. При этом на месте случившегося криминалисты не нашли следов насильственной смерти, но обратили внимание на странный пакет с белым веществом. Правоохранители изъяли улики и начали проверку.
— С места изъяли все необходимые улики, а также три мобильных телефона взрослых и тарелку, на которой лежали вещества и купюра. Причину смерти покажет экспертиза, но, предварительно, это была передозировка наркотиками, — передает газета «КП».
Другой громкий случай произошел в Новосибирске, где задержали мать, которая подсадила на наркотики своего девятилетнего сына. У мальчика трижды случались передозировки, его отправили в рехаб, с ним работают врачи. «Вечерняя Москва» выясняла, как такое могло произойти.