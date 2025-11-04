Популярный блогер Гасанов объявлен в федеральный розыск

По версии следствия, в 2019—2021 годах Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 миллионов рублей. Для придания видимости правомерного пользования деньгами он легализовал из них более 20 миллионов рублей путем финансовых операций. В июне 2024 года ФНС России подала в суд на блогера за неуплату налогов, его счета были заморожены.