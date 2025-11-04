Труп дайвера подняли со дна Волги в Самарской области

Аквалангист ушёл под воду в районе городской набережной. Не дождавшись его возвращения, близкие вызвали полицию, а полицейские подключили к поискам спасателей. На место инцидента прибыли три водолаза ПСССО. Учитывая мощное течение реки, им пришлось обследовать около 1000 квадратных метров дна. Утонувшего ныряльщика обнаружили на глубине трех метров в десяти метрах от берега. Труп доставили на сушу.