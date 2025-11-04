Ричмонд
Труп дайвера подняли со дна Волги в Самарской области

В Жигулёвске 3 ноября работал спасательный спецназ. Отряд искал дайвера, пропавшего после погружения в Волгу.

Источник: Аргументы и факты

Аквалангист ушёл под воду в районе городской набережной. Не дождавшись его возвращения, близкие вызвали полицию, а полицейские подключили к поискам спасателей. На место инцидента прибыли три водолаза ПСССО. Учитывая мощное течение реки, им пришлось обследовать около 1000 квадратных метров дна. Утонувшего ныряльщика обнаружили на глубине трех метров в десяти метрах от берега. Труп доставили на сушу.

Тем времененм, жителей Самарской области предупредили о магнитных бурях в ноябре. Календарь возмущений найдёте по ссылке.