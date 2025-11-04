Хабиров: два дрона ВСУ атаковали промкомплекс в Стерлитамаке

Два дрона во вторник попытались атаковать промышленный комплекс в Стерлитамаке, вражеские БПЛА были уничтожены силами Минобороны и службы безопасности предприятий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.
«Промышленный комплекс Стерлитамака подвергся террористической атаке двумя БПЛА», — рассказал глава республики.
По его словам, обломки сбитых беспилотников упали в промзоне в районе вспомогательного цеха.
Хабиров добавил, что погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Предприятие работает в штатном режиме.
Ранее стало известно, что в Стерлитамаке в результате взрыва частично обрушился цех водоочистки нефтехимического завода.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что из-за атаки БПЛА загорелась подстанция «Фроловская».