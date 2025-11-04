Ричмонд
Хабиров: два дрона ВСУ атаковали промкомплекс в Стерлитамаке

Обломки сбитых БПЛА упали около вспомогательного цеха.

Источник: ru.freepik.com

Два дрона во вторник попытались атаковать промышленный комплекс в Стерлитамаке, вражеские БПЛА были уничтожены силами Минобороны и службы безопасности предприятий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Промышленный комплекс Стерлитамака подвергся террористической атаке двумя БПЛА», — рассказал глава республики.

По его словам, обломки сбитых беспилотников упали в промзоне в районе вспомогательного цеха.

Хабиров добавил, что погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Предприятие работает в штатном режиме.

Ранее стало известно, что в Стерлитамаке в результате взрыва частично обрушился цех водоочистки нефтехимического завода.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что из-за атаки БПЛА загорелась подстанция «Фроловская».

