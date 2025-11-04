Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ атаковали беспилотниками промышленный комплекс Стерлитамака: глава Башкирии рассказал о последствиях

Хабиров: Промышленный комплекс Стерлитамака подвергся атаке ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Промышленный комплекс в Стерлитамаке стал целью террористической атаки с использованием беспилотников ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Он рассказал, что для атаки были задействованы два беспилотных летательных аппарата. Оба БПЛА были своевременно уничтожены силами Министерства обороны и служб безопасности предприятия. Обломки устройств упали на территорию промзоны рядом со вспомогательным цехом.

Глава региона подчеркнул, что в результате инцидента удалось избежать человеческих жертв. По его словам, никто не погиб и не пострадал. Хабиров заверил, что работа предприятия продолжается в штатном режиме.

Ранее администрация города информировала о частичном обрушении цеха водоочистки на Стерлитамакском нефтехимическом заводе, которое произошло из-за взрыва. На момент происшествия в цехе находились пять сотрудников предприятия.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше