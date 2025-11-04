ВСУ атаковали беспилотниками промышленный комплекс Стерлитамака: глава Башкирии рассказал о последствиях

Промышленный комплекс в Стерлитамаке стал целью террористической атаки с использованием беспилотников ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.
Он рассказал, что для атаки были задействованы два беспилотных летательных аппарата. Оба БПЛА были своевременно уничтожены силами Министерства обороны и служб безопасности предприятия. Обломки устройств упали на территорию промзоны рядом со вспомогательным цехом.
Глава региона подчеркнул, что в результате инцидента удалось избежать человеческих жертв. По его словам, никто не погиб и не пострадал. Хабиров заверил, что работа предприятия продолжается в штатном режиме.
Ранее администрация города информировала о частичном обрушении цеха водоочистки на Стерлитамакском нефтехимическом заводе, которое произошло из-за взрыва. На момент происшествия в цехе находились пять сотрудников предприятия.