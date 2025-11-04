Гигантские шершни насмерть зажалили главу элитной школы из США и его сына

Рой шершней насмерть зажалил директора элитной частной школы из США, 49-летнего Дэниела Оуэна, и его сына, 15-летнего Купера, во время отдыха в Лаосе, материал из The Times перевел aif.ru.
Уточняется, что мужчина с сыном отправились в парк недалеко от Луангпхабанга на реке Меконг. Их сопровождал гид. В какой-то момент за компанией погнался рой шершней, мужчины и подросток залезли на дерево, где осы все-таки настигли их.
Оуэнов доставили в больницу, однако врачи не смогли их спасти.
«Все их тела были покрыты красными пятнами. Это было очень, очень больно. Очень много укусов, более 100 по всему телу. Я никогда не видел таких смертей, хотя я работаю более 20 лет», — прокомментировал врач клиники Фаномсай Пхакан.
В свою очередь, администрация парка заявила, что произошедшее — «непредсказуемое и экстраординарное природное явление».
Азиатские шершни могут достигать в длину более 5 сантиметров, размах их крыльев — 7,5 сантиметров, а жало — почти 6 миллиметров.
