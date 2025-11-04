Ричмонд
В Казахстане нашли на берегу 112 мертвых тюленей

На побережье Каспийского моря в Казахстане были обнаружены туши 112 мертвых тюленей. Об этом сообщили в департаменте экологии Мангистауской области.

Сейчас сотрудники департамента экологии выясняют причины гибели каспийских тюленей.

«В ходе мониторинга береговой линии Тупкараганского района от населенного пункта Асан до мыса Баутино были обнаружены туши 112 каспийских тюленей», — говорится в сообщении. Информацию приводит ТАСС. На месте происшествия специалисты провели отбор проб морской воды для установления причин массовой гибели животных.

Массовая гибель тюленей на Каспийском море происходит регулярно. В июне 2025 года Минсельхоз Казахстана сообщал, что в 2024 году причинами могли стать птичий грипп, нейровирусная инфекция и выбросы природного газа со дна моря. В 2022—2023 годах тюлени погибали от чумы плотоядных и пневмонии.

Каспийская нерпа — единственное морское млекопитающее в Каспийском море. Она достигает длины 160 сантиметров и веса до 100 килограммов. Питается рыбой и не имеет естественных врагов. Численность каспийской нерпы в Каспийском море не превышает 70 тысяч особей. Данный вид внесен в Красные книги России и Дагестана.