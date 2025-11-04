В Казахстане нашли на берегу 112 мертвых тюленей

Массовая гибель тюленей на Каспийском море происходит регулярно. В июне 2025 года Минсельхоз Казахстана сообщал, что в 2024 году причинами могли стать птичий грипп, нейровирусная инфекция и выбросы природного газа со дна моря. В 2022—2023 годах тюлени погибали от чумы плотоядных и пневмонии.