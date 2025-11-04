Ричмонд
Минприроды сказало о ситуации на «Беларуськалии» после случившегося ЧП с пострадавшими

Минприроды сделало заявление о ситуации на «Беларуськалии» после ЧП с пострадавшими, которое случилось 31 октября.

Источник: Комсомольская правда

Подробности озвучили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В ведомстве уточнили, что по результатам выезда лаборатории «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды», сбросов сточных вод с площадки четвертого рудоуправления предприятия «Беларуськалий», обнаружено не было. Вместе с тем по данным лаборатории Белгидромета, в пробах атмосферного воздуха, которые были отобраны, превышений нормативов загрязняющих веществ не установлено.

«Ситуация находится на постоянном контроле природоохранных служб», — подчеркнули в Минприроды.

Тем временем Минздрав сообщил, что состояние четырех пострадавших на «Беларуськалии» — стабильно тяжелое.