Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дом культуры едва не сгорел из-за голубиного помета

В селе Староцурухайтуй Забайкальского края загорелся дом культуры из-за скопления голубиного помета возле раскаленной дымоходной трубы котла. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

В селе Староцурухайтуй Забайкальского края загорелся дом культуры из-за скопления голубиного помета возле раскаленной дымоходной трубы котла. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

«Голубиный помет может стать причиной большого пожара. Наглядный пример — пожар в Староцурухайтуе, где мог сгореть местный дом культуры», — говорится в telegram-канале ведомства.

Вечером 3 ноября на объекте произошло возгорание кровли площадью 600 квадратных метров. По данным МЧС, причиной стал птичий помет, скопившийся у раскаленной дымоходной трубы котла. Высушенные отложения воспламенились от высокой температуры, огонь перекинулся на деревянные элементы крыши.

Открытое пламя ликвидировали к полуночи, окончательное тушение завершилось к двум часам ночи. На месте работали 31 сотрудник пожарно-спасательных подразделений и шесть единиц техники. Пострадавших не зафиксировано.

Это не первый случай пожара, вызванного накоплением горючих материалов вблизи источников высокой температуры. Ранее, 7 октября, в Екатеринбурге произошел пожар в мебельном цехе площадью 900 квадратных метров, где огонь также быстро охватил кровлю здания. Всего на тушение приехали 76 пожарных и 26 единиц техники. Среди населения никто не пострадал.