Дом культуры едва не сгорел из-за голубиного помета

Это не первый случай пожара, вызванного накоплением горючих материалов вблизи источников высокой температуры. Ранее, 7 октября, в Екатеринбурге произошел пожар в мебельном цехе площадью 900 квадратных метров, где огонь также быстро охватил кровлю здания. Всего на тушение приехали 76 пожарных и 26 единиц техники. Среди населения никто не пострадал.