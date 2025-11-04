Дом культуры едва не сгорел из-за голубиного помета

Площадь пожара составила 600 квадратных метров.
В селе Староцурухайтуй Забайкальского края загорелся дом культуры из-за скопления голубиного помета возле раскаленной дымоходной трубы котла. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
«Голубиный помет может стать причиной большого пожара. Наглядный пример — пожар в Староцурухайтуе, где мог сгореть местный дом культуры», — говорится в telegram-канале ведомства.
Вечером 3 ноября на объекте произошло возгорание кровли площадью 600 квадратных метров. По данным МЧС, причиной стал птичий помет, скопившийся у раскаленной дымоходной трубы котла. Высушенные отложения воспламенились от высокой температуры, огонь перекинулся на деревянные элементы крыши.
Открытое пламя ликвидировали к полуночи, окончательное тушение завершилось к двум часам ночи. На месте работали 31 сотрудник пожарно-спасательных подразделений и шесть единиц техники. Пострадавших не зафиксировано.
Это не первый случай пожара, вызванного накоплением горючих материалов вблизи источников высокой температуры. Ранее, 7 октября, в Екатеринбурге произошел пожар в мебельном цехе площадью 900 квадратных метров, где огонь также быстро охватил кровлю здания. Всего на тушение приехали 76 пожарных и 26 единиц техники. Среди населения никто не пострадал.