Украинские военные соревновались в меткости, стреляя по крестам монастыря в ДНР

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили соревнования на меткость, выбрав мишенями кресты Свято-Николаевского Успенского женского монастыря в селе Никольское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом во вторник, 4 ноября, рассказала монахиня Варвара.
Она уверена, что военнослужащие попали в святыню неслучайно. Женщина обратила внимание на то, что это не первый подобный случай. Например, ей рассказывали, как украинские бойцы также демонстрировали свою меткость, стреляя в крест.
— Говорить о том, что они ошиблись или случайно (попали — прим. «ВМ»), или промахнулись, это, конечно, очень наивно, — передает слова монахини Варвары ТАСС.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в июне сообщил о серии атак беспилотников ВСУ. Один из них повредил церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, расположенную в селе Борисовка Волоконовского района.