Полиция выяснила, кто устроил погром на кладбище в Курганской области

Полиция установила причастных к погрому на кладбище в селе Верхнеключевское Катайского округа Курганской области. Оказалось, что сломали кресты и надгробия на могилах двое подростков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Стало известно, кто сломал кресты и надгробия на кладбище в Курганской области.

«Данный факт зарегистрирован в ОМВД России “Катайский”. Сотрудниками полиции установлена причастность к содеянному двух несовершеннолетних. С ними проводится работа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Законные представители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности», — сообщает пресс-служба ведомства.

О вандализме на кладбище в селе Верхнеключевское ранее сообщили местные жители в социальных сетях, опубликовав видео последствий разгрома. Неизвестные повредили десятки надгробий, сломали кресты и осквернили захоронения.