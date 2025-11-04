В Красноярске водитель сбил курьера-нарушителя на самокате и скрылся

Водитель, сбивший молодого человека, скрылся с места происшествия без оформления.
Как сообщает телеграм-канал «ЧП Красноярск», инцидент произошел днем 3 ноября. Курьер на электросамокате пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, когда его сбил автомобиль.
После наезда водитель остановился, подошел к доставщику, помог ему поднять с земли самокат, после чего проверил свое авто и покинул место ДТП.
Пострадавший курьер самостоятельно обратился за медицинской помощью.