В Красноярске водитель сбил курьера-нарушителя на самокате и скрылся

В Красноярске на перекрестке улиц Алексеева и Авиаторов произошло ДТП с участием автомобиля и курьера на электросамокате.

Источник: РИА "Новости"

Водитель, сбивший молодого человека, скрылся с места происшествия без оформления.

Как сообщает телеграм-канал «ЧП Красноярск», инцидент произошел днем 3 ноября. Курьер на электросамокате пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, когда его сбил автомобиль.

После наезда водитель остановился, подошел к доставщику, помог ему поднять с земли самокат, после чего проверил свое авто и покинул место ДТП.

Пострадавший курьер самостоятельно обратился за медицинской помощью.