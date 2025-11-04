Бил по голове и лицу: россиянин в Аланье набросился с ножом на жену из-за развода

Он подкараулил свою супругу на улице Махмутлар. Пара начала спорить и громко кричать, после чего мужчина достал нож и начал наносить женщине удары по всему телу, в том числе по голове и лицу. Пострадавшая упала не землю, а ее муж скрылся с места преступления.