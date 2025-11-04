Бил по голове и лицу: россиянин в Аланье набросился с ножом на жену из-за развода

Мужчина из России с ножом набросился на свою жену в турецкой Алании. Предположительно, причиной стал бракоразводный процесс, в котором они сейчас находятся.
Он подкараулил свою супругу на улице Махмутлар. Пара начала спорить и громко кричать, после чего мужчина достал нож и начал наносить женщине удары по всему телу, в том числе по голове и лицу. Пострадавшая упала не землю, а ее муж скрылся с места преступления.
Однако прибывшим на место правоохранителям вскоре удалось задержать нападавшего. Скорая помощь экстренно доставила раненую женщину в больницу. Состояние здоровья пострадавшей оценивается как тяжелое, но ее жизни ничего не угрожает, передает Habeler.com.
Другой случай произошел летом, когда американский кинопродюсер Фрэнсис Кауфман жестоко убил уроженку Омска Анастасию Трофимову и их совместную 11-летнюю дочь, после чего выбросил останки в поле около виллы Памфили в Риме.