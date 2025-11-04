Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бил по голове и лицу: россиянин в Аланье набросился с ножом на жену из-за развода

Мужчина из России с ножом набросился на свою жену в турецкой Алании. Предположительно, причиной стал бракоразводный процесс, в котором они сейчас находятся.

Мужчина из России с ножом набросился на свою жену в турецкой Алании. Предположительно, причиной стал бракоразводный процесс, в котором они сейчас находятся.

Он подкараулил свою супругу на улице Махмутлар. Пара начала спорить и громко кричать, после чего мужчина достал нож и начал наносить женщине удары по всему телу, в том числе по голове и лицу. Пострадавшая упала не землю, а ее муж скрылся с места преступления.

Однако прибывшим на место правоохранителям вскоре удалось задержать нападавшего. Скорая помощь экстренно доставила раненую женщину в больницу. Состояние здоровья пострадавшей оценивается как тяжелое, но ее жизни ничего не угрожает, передает Habeler.com.

Другой случай произошел летом, когда американский кинопродюсер Фрэнсис Кауфман жестоко убил уроженку Омска Анастасию Трофимову и их совместную 11-летнюю дочь, после чего выбросил останки в поле около виллы Памфили в Риме.