Тело девочки, найденное в диване в Челябинске, могло пролежать десять дней

Как сообщало СУСК, в понедельник днем в квартире дома по улице 250-летия Челябинска нашли тело пятилетней девочки с колото-резаными ранениями. Установлено, что 43-летняя женщина с ребенком арендовала квартиру, девочку нашли в диване собственники жилья после сообщения квартиросъемщика о выселении. Возбуждено уголовное дело, ведутся поиски подозреваемых.