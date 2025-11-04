Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тело девочки, найденное в диване в Челябинске, могло пролежать десять дней

ЧЕЛЯБИНСК, 4 ноя — РИА Новости. Тело пятилетнего ребёнка, обнаруженного в диване в квартире Челябинска, могло пролежать там около 10 дней, его нашла уборщица, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Источник: © РИА Новости

По его данным, квартиру снимала женщина с ребёнком, 2 ноября она позвонила собственнику и сообщила, что съезжает.

«На следующий день в пустой квартире обнаружили тело ребёнка в диване. Сначала уборщица, потом хозяин квартиры», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, предположительно, тело ребенка пролежало в квартире дней 10, точнее установит экспертиза, оно не было расчленено.

Как сообщало СУСК, в понедельник днем в квартире дома по улице 250-летия Челябинска нашли тело пятилетней девочки с колото-резаными ранениями. Установлено, что 43-летняя женщина с ребенком арендовала квартиру, девочку нашли в диване собственники жилья после сообщения квартиросъемщика о выселении. Возбуждено уголовное дело, ведутся поиски подозреваемых.