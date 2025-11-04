Тело девочки, найденное в диване в Челябинске, могло пролежать десять дней

По его данным, квартиру снимала женщина с ребёнком, 2 ноября она позвонила собственнику и сообщила, что съезжает.
«На следующий день в пустой квартире обнаружили тело ребёнка в диване. Сначала уборщица, потом хозяин квартиры», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что, предположительно, тело ребенка пролежало в квартире дней 10, точнее установит экспертиза, оно не было расчленено.
Как сообщало СУСК, в понедельник днем в квартире дома по улице 250-летия Челябинска нашли тело пятилетней девочки с колото-резаными ранениями. Установлено, что 43-летняя женщина с ребенком арендовала квартиру, девочку нашли в диване собственники жилья после сообщения квартиросъемщика о выселении. Возбуждено уголовное дело, ведутся поиски подозреваемых.