СК опроверг информацию о расчленении тела 5-летней девочки в Челябинске

По данным следствия, квартиру на улице 250-летия Челябинска арендовала 43-летняя женщина с дочерью. Собственник обнаружил тело девочки после того, как потребовал освободить жилье. Тело предположительно пролежало в диване около десяти дней. Ранее появилась информация о том, что его разрезали по частям.