Суд признал, что Долина не осознавала своих действий при продаже квартиры

Народная артистка России Лариса Долина, согласно решению суда, не осознавала своих действий, когда продавала квартиру в Москве под давлением мошенников. Инстанция также отметила, что по этой причине сделка с недвижимостью может признаваться недействительной.
— Истец Долина полагает, что договор купли-продажи являются недействительными сделками ввиду их заключения под влиянием заблуждения, — передает ТАСС.
Еще в августе 2024 года Долина рассказала, что стала жертвой мошенников из Украины. Она продала свою квартиру за 112 миллионов рублей, а также заложила дачу за 50 миллионов рублей, чтобы перевести деньги украинской бригаде. По уголовному дело о мошенничестве были задержаны трое подозреваемых.
Уже в январе суд обязал их вернуть Долиной 69 миллионов рублей. «Вечерняя Москва» рассказала, как мошенники попытались «забрать» квартиру у Долиной и как преступники хотели завладеть ее недвижимостью, расположенной в других странах.