Суд признал, что Долина не осознавала своих действий при продаже квартиры

Еще в августе 2024 года Долина рассказала, что стала жертвой мошенников из Украины. Она продала свою квартиру за 112 миллионов рублей, а также заложила дачу за 50 миллионов рублей, чтобы перевести деньги украинской бригаде. По уголовному дело о мошенничестве были задержаны трое подозреваемых.