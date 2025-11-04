У Камчатки произошла серия мощных землетрясений

У берегов Камчатки за прошедшие сутки произошло 58 землетрясений, а сегодня утром еще пять подземных толчков магнитудой от 5,7 до 6,3. Об этом сообщает Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН. Шесть землетрясений ощущались в Петропавловске-Камчатском.