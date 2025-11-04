Ричмонд
В Нижнем Тагиле в поле погибла водитель квадроцикла

Её пассажирку доставили в больницу № 1 с травмами.

Источник: ГИБДД Свердловской области

41-летняя водитель квадроцикла погибла в Нижнем Тагиле Свердловской области в результате ДТП. Об этом сообщает региональная ГИБДД.

Авария произошла возле посёлка Зональный вечером 3 ноября. Водитель квадроцикла не справилась с управлением и допустила опрокидывание. В результате она скончалась на месте.

Её 50-летняя пассажирка выжила. С травмами она была доставлена в больницу № 1.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что у погибшей не было права управления транспортом. Кроме того, она и её пассажирка не использовали мотошлемы.