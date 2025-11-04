Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске за сутки непогоды случилось больше 100 ДТП

Омские правоохранители подвели итоги ситуации на дорогах региона в условиях непогоды. По официальной информации, за сутки случилось более 100 дорожно-транспортных происшествий.

Источник: SuperOmsk.ru

Специалисты отмечают, что большинство аварий случилось из-за нарушения правил дорожного движения, в том числе пешеходами.

Так, на Иртышской набережной автомобиль «Хундай» сбил 76-летнюю женщину, которая шла через дорогу по «зебре» без светофора. Пенсионерка госпитализирована.

На улице Карбышева «Тойота» сбила 37-летнюю женщину, которая также шла через дорогу по пешеходному переходу. Омичка обратилась за медицинской помощью.

А на проспекте Маркса 49-летний мужчина попал под «Мерседес». Он, как заявляется, шел через дорогу в неустановленном месте. Мужчина доставлен в больницу.

«Все зарегистрированные вчера наезды на пешеходов произошли в темное время суток, в условиях недостаточной видимости на дороге из-за снегопада. К тому же на проезжей части наблюдались гололедные явления», — говорится в официальном сообщении.

Омским водителям и пешеходам напомнили о необходимости быть осторожными, особенно в условиях непогоды и гололеда.