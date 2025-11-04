В Британии осудили иностранца, похитившего и изнасиловавшего подростка

Как выяснило следствие, Окоронт и его жертва ехали в автобусе. Водитель транспорта остановился и сказал, что дальше не сможет поехать, а Окоронту и девушке необходимо вызвать такси. Нигериец предложил ей поехать на одном такси на два адреса, девушка согласилась, однако Окоронт отвез ее к себе домой, запер в ванной, где удерживал и насиловал.