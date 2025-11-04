В Британии осудили иностранца, похитившего и изнасиловавшего подростка

Королевский суд Брэдфорда в Великобритании приговорил к 10 годам лишения свободы гражданина Нигерии, 29-летнего Чиемка Окоронта, за похищение и изнасилование 17-летней девушки, материал из The Sun перевел aif.ru.
Как выяснило следствие, Окоронт и его жертва ехали в автобусе. Водитель транспорта остановился и сказал, что дальше не сможет поехать, а Окоронту и девушке необходимо вызвать такси. Нигериец предложил ей поехать на одном такси на два адреса, девушка согласилась, однако Окоронт отвез ее к себе домой, запер в ванной, где удерживал и насиловал.
Девушке удалось выбраться из квартиры, после чего ей помогли прохожие.
«Этот инцидент перевернул мою жизнь с ног на голову. Я вспоминаю о том, что со мной произошло, мне снятся кошмары», — поделилась она в суде.
После отбывания тюремного наказания Окоронта депортируют в Нигерию.
