В Нижней Туре после падения девочки в колодец прокуратура организовала проверку

Напомним, 1 ноября 2025 года девочка со своими братьями, 2015 и 2016 года рождения, вышла на прогулку, во время которой случайно провалилась в открытый колодец, расположенный по ул. Советская. Оттуда ее самостоятельно достал мужчина, проходящий мимо.
Затем девочку привезли в местную больницу, где оказали первую медицинскую помощь и отпустили домой.
Прокуратура устанавливает, кто обслуживает этот колодец. Запрошена информация из больницы о характере полученных травам в целях определения степени тяжести причиненного вреда здоровью. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о предъявлении иска о возмещении морального и материального вреда.