Курганская пенсионерка лишилась крупной суммы из-за фейковой «подруги»

Жительница Целинного Курганской области стала жертвой мошенников, которые от лица ее знакомой вступили с ней в переписку и пообещали денежный подарок от банка. Злоумышленники убедили женщину сообщить данные банковской карты и код из смс, после чего списали с ее счета более 70 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД.

Мошенники вышли на связь с курганской пенсионеркой с аккаунта ее знакомой.

Жительница Целинного Курганской области стала жертвой мошенников, которые от лица ее знакомой вступили с ней в переписку и пообещали денежный подарок от банка. Злоумышленники убедили женщину сообщить данные банковской карты и код из смс, после чего списали с ее счета более 70 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД.

«Сотрудники полиции напоминают зауральцам о том, что следует с бдительностью относиться к информации о выигрышах, подарках и бонусах. Получив подозрительное сообщение с аккаунта знакомого в сети Интернет, необходимо помнить, что его профиль мог быть взломан аферистами. В таком случае лучше связаться с человеком напрямую и уточнить, направлял ли он данное сообщение», — сообщает пресс-служба УМВД. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.

Ранее злоумышленники использовали схемы с представлением себя сотрудниками банков и операторов связи, в результате чего жители региона теряли крупные суммы — от 60 тысяч до 1,4 миллиона рублей. Полиция регулярно напоминает курганцам о необходимости осторожного отношения к подозрительным сообщениям и звонкам, а также рекомендует проверять информацию напрямую с контактами знакомых перед тем, как раскрывать конфиденциальные данные.