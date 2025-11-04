Курганская пенсионерка лишилась крупной суммы из-за фейковой «подруги»

«Сотрудники полиции напоминают зауральцам о том, что следует с бдительностью относиться к информации о выигрышах, подарках и бонусах. Получив подозрительное сообщение с аккаунта знакомого в сети Интернет, необходимо помнить, что его профиль мог быть взломан аферистами. В таком случае лучше связаться с человеком напрямую и уточнить, направлял ли он данное сообщение», — сообщает пресс-служба УМВД. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.