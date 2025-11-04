Ричмонд
ВСУ атаковали подстанцию в Курской области

В Беловском районе Курской области украинские беспилотники атаковали электрическую подстанцию. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

В Беловском районе Курской области украинские беспилотники атаковали электрическую подстанцию. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Вчера вечером ВСУ с помощью беспилотника атаковали подстанцию в слободе Белой Беловского района. В результате удара произошло возгорание предохранителей на трансформаторе», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он уточнил, что жертв и пострадавших в результате атаки нет. Энергетики оперативно восстановили подачу электричества по резервной схеме.

Одновременно специалисты продолжают работы по восстановлению электроснабжения потребителей, пострадавших от удара по рыльской подстанции. Рыльск и его пригород уже подключены к сети.

