Вскрылись жуткие подробности после обнаружения тела девочки в диване

Тело пятилетней девочки, найденное в диване в челябинской квартире, могло пролежать там около десяти дней. Об этом, а также о других подробностях жуткой истории, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его данным, первой на страшную находку наткнулась уборщица, которую вызвали в опустевшую квартиру.