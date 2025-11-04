Вскрылись жуткие подробности после обнаружения тела девочки в диване

Тело пятилетней девочки, найденное в диване в челябинской квартире, могло пролежать там около десяти дней. Об этом, а также о других подробностях жуткой истории, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его данным, первой на страшную находку наткнулась уборщица, которую вызвали в опустевшую квартиру.
Накануне региональное управление СК РФ сообщило об обнаружении тела ребенка с колото-резаными ранениями и возбуждении уголовного дела по статье об убийстве малолетнего.
Источник агентства уточнил хронологию событий: 2 ноября женщина, снимавшая жилье, позвонила собственнику и сказала, что съезжает. «На следующий день в пустой квартире обнаружили тело ребёнка в диване. Сначала уборщица, потом хозяин квартиры», — рассказал собеседник. Он добавил, что тело не было расчленено, а точный срок давности смерти установит экспертиза.
Как сообщало следственное управление, розыск подозреваемых, в первую очередь 43-летней матери девочки, арендовавшей квартиру, продолжается.