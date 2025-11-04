Ричмонд
Густой черный дым виден издалека: фура вспыхнула на пермской трассе

На Южном обходе Перми 4 ноября загорелся грузовой автомобиль. По данным читателей URA.RU, инцидент произошел на эстакаде на участке трассы после Фролов.

На месте ЧП работают экстренные служба (архивное фото).

«Грузовой автомобиль загорелся на мосту, транспорт остановился возле съезда в микрорайон Липовая гора. Виден черный дым», — пояснили собеседники агентства.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные городские службы. По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, в результате инцидента никто не пострадал. Проводится проверка.