В Свердловской области два пьяных водителя устроили ДТП

В тот же день в Нижнем Тагиле вечером на улице Дзержинского недалеко от дома № 50 Toyota Camry врезалась в припаркованные Nissan, Renault и «ВАЗ-2101» и опрокинулась. 51-летний водитель с показателем опьянения 0,645 мг/л не получил травм.