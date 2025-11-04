Ричмонд
В Свердловской области два пьяных водителя устроили ДТП

Аварии произошли в Нижнем Тагиле и Ревде.

Источник: ГИБДД Свердловской области

В Ревде и Нижнем Тагиле Свердловской области по вине пьяных водителей произошло две дорожные аварии. Об этом сообщает ГИБДД.

3 ноября в Ревде у дома № 48 по улице Металлистов «ВАЗ-2115» врезался в гараж. Водителя госпитализировали с травмами. В вдыхаемом им воздухе обнаружили 0,910 мг/л алкоголя.

В тот же день в Нижнем Тагиле вечером на улице Дзержинского недалеко от дома № 50 Toyota Camry врезалась в припаркованные Nissan, Renault и «ВАЗ-2101» и опрокинулась. 51-летний водитель с показателем опьянения 0,645 мг/л не получил травм.

В обоих случаях водителей ждёт административное наказание. Автомобили помещены на спецстоянку.