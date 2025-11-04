Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два подростка пострадали в аварии на окружной дороге Тюмени

Ночью 4 ноября на 18-м километре окружной дороги Тюмени произошло ДТП: автомобиль «Тойота» въехал в ограждение. В результате аварии пострадали водитель и пассажирка. Об этом сообщили в госавтоинспекции по Тюменской области.

результате аварии пострадали водитель и пассажирка.

Ночью 4 ноября на 18-м километре окружной дороги Тюмени произошло ДТП: автомобиль «Тойота» въехал в ограждение. В результате аварии пострадали водитель и пассажирка. Об этом сообщили в госавтоинспекции по Тюменской области.

«В результате ДТП пострадали водитель и 16-летняя пассажирка “Тойоты”. Девушка находилась на заднем пассажирском сиденье слева», — говорится в telegram-канале ведомства.

По предварительной информации, 19-летний водитель не справился с управлением. Правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия для установления всех деталей произошедшего.