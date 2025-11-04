Два подростка пострадали в аварии на окружной дороге Тюмени

Ночью 4 ноября на 18-м километре окружной дороги Тюмени произошло ДТП: автомобиль «Тойота» въехал в ограждение. В результате аварии пострадали водитель и пассажирка. Об этом сообщили в госавтоинспекции по Тюменской области.