Почти сто человек отказались от эвакуации из разрушенной Суджи

Напомним, что Суджа была оккупирована подразделениями ВСУ 6 августа 2024 года, а полностью освобождена от украинских формирований 26 апреля 2025 года. По данным Следственного комитета РФ, во время оккупации города погибло более 300 мирных жителей. Их тела были эвакуированы и переданы родственникам. На территории города также были найдены и эксгумированы останки 112 жителей, захороненные жителями в огородах и теплицах во время боевых действий.