Почти сто человек отказались от эвакуации из разрушенной Суджи

Жители Суджи не хотят оставлять свои дома, поэтому отказываются от эвакуации (архивное фото).
Более 70 человек отказались от эвакуации из разрушенной боевиками ВСУ Суджи (Курская область). Об этом сообщил сотрудник военно-следственных органов Следственного комитета РФ Александр Глухарев. Большинство из них — люди пожилого возраста, которые не хотят оставлять свои дома и хозяйство.
«В настоящее время в Судже находятся более 70 человек. Большинство из них — это люди уже пожилого возраста. Они никак не могут оставить свои частные домовладения, потому что у них там хозяйство», — заявил Глухарев РИА Новости.
По его словам, их всеми способами пытаются эвакуировать в более безопасный район, однако они не позволяют этого сделать. Представитель СК РФ добавил, что оставшимся жителям продолжают оказывать гуманитарную и социальную помощь.
Напомним, что Суджа была оккупирована подразделениями ВСУ 6 августа 2024 года, а полностью освобождена от украинских формирований 26 апреля 2025 года. По данным Следственного комитета РФ, во время оккупации города погибло более 300 мирных жителей. Их тела были эвакуированы и переданы родственникам. На территории города также были найдены и эксгумированы останки 112 жителей, захороненные жителями в огородах и теплицах во время боевых действий.