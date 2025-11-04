Европейская страна оценила российские поставки газа

«Мы всегда получали газ в тех объемах, которые просили, очень легко получали и дополнительные объемы, а цена всегда была наименьшей. Сербия — самая привилегированная нация в отношениях с Россией, и так всегда и было», — подчеркнул Вулин в разговоре с РИА Новости.