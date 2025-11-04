БПЛА «Ланцет» вывел из строя РЛС на сумском направлении

В Минобороны РФ сообщили, что российские военные успешно вывели из строя радиолокационную станцию ВСУ П-18 на сумском направлении с помощью ударного беспилотника «Ланцет».
«В ходе разведывательной операции, проведенной расчетом разведывательного беспилотного летательного аппарата Zala из Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России “Рубикон”, в тыловом районе противника на сумском направлении была обнаружена радиолокационная станция дальнего действия П-18 ВСУ», — говорится в сообщении.
Согласно предоставленным данным, по координатам обнаруженной радиолокационной станции с расстояния более 80 километров был запущен барражирующий боеприпас «Ланцет».
«В результате точного попадания по цели были разрушены критически важные элементы станции, что привело к её выводу из строя», — добавили в Минобороны РФ.
Ранее бойцы центра «Рубикон» уничтожили редкий зенитный комплекс с APKWS II на сумском направлении.