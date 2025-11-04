Власти рассказали подробности атаки БПЛА на промкомплекс Стерлитамака

Сегодня утром, 4 ноября, на промышленном предприятии Стерлитамака произошла чрезвычайная ситуация. По данным администрации города, в результате взрыва на АО «СНХЗ» произошло частичное обрушение цеха водоочистки. На момент инцидента в цехе работали пять человек.
Мэр Стерлитамака Эмиль Шаймарданов сообщил, что все аварийные службы оперативно выехали на место происшествия для ликвидации последствий ЧП.
Параллельно глава Башкирии Радий Хабиров сообщил об атаке беспилотников на промышленный комплекс города. По его словам, два БПЛА были сбиты силами Министерства обороны и службами безопасности предприятий. Обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха. Руководитель региона заверил, что погибших и пострадавших нет, и предприятие продолжает работать в штатном режиме.
В связи с инцидентом в республике был временно объявлен режим «Беспилотная опасность». Жителей просили покинуть открытые участки улиц и не подходить к окнам. Также были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту «Уфа», а жители республики сообщали о перебоях в работе мобильного интернета.
На текущий момент режим «Беспилотная опасность» снят, ограничения в аэропорту Уфы также отменены.
