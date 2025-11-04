Ричмонд
На Ямале произошел пожар в многоквартирном доме

В Лабытнанги (ЯНАО) на улице Строителей произошло возгорание в многоквартирном жилом доме. В результате пожара поврежден пол в ванной комнате, сообщили в пресс-службе МЧС по ЯНАО.

«В городе Лабытнанги на улице Строителей произошло возгорание в многоквартирном жилом доме. В результате поврежден пол в ванной комнате на 0,5 квадратных метров», — отметили в telegram-канале ведомства. Пострадавших и погибших нет.

По данным ведомства, возгорание удалось локализовать быстро. Причины пожара и обстоятельства происшествия устанавливаются.