Что известно об уголовном деле первого вице-мэра Нефтеюганска Павла Гусенкова

Гусенков вошел в администрацию при экс-мэре Эльвире Бугай, которую в городе связывали с депутатом думы ХМАО Степаном Пыталевым. Источники URA.RU отмечают, что и Майранов, и Федоров считались частью того же политического круга. Председатель думы Нефтеюганска Александр Никитин, против которого прокуратура также подала иск о досрочном прекращении полномочий, ранее сотрудничал с той же группой, хотя позже отношения между Бугай и Пыталевым испортились.