Двое туристов заблудились ночью на горе Аю-Даг в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости Крым. На горе Аю-Даг в Ялте ночью искали двоих туристов, которые заблудились в темноте. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Крыму.

Источник: МЧС Республики Крым

Сообщение о том, что в горах заблудились два человека потупило спасателям накануне в 21:10. На место выехали сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда «Крым- Спас».

«Туристы были обнаружены на восточном склоне горы. В медпомощи они не нуждались. Спасатели вывели их к служебному автомобилю и доставили к остановке общественного транспорта. Также с туристами провели профилактическую беседу о безопасном поведении в горно-лесной зоне», — сказано в сообщении.

Спасатели настоятельно рекомендуют походникам не сходить с туристических маршрутов, рассчитывать свои силы и отслеживать время возвращения.