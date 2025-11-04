Двое туристов заблудились ночью на горе Аю-Даг в Крыму

«Туристы были обнаружены на восточном склоне горы. В медпомощи они не нуждались. Спасатели вывели их к служебному автомобилю и доставили к остановке общественного транспорта. Также с туристами провели профилактическую беседу о безопасном поведении в горно-лесной зоне», — сказано в сообщении.