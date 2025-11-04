Семья зверски избила свердловчанина из-за металлолома

По версии следствия, в мае 2024 года в одном из поселков под Ивделем Виктор, Владислав, Алексей и Антон Константиновы поругались с неким Надировым. Последнего жестоко избили. Он получил перелом ребер, гематомы, ушибы, сотрясение мозга и прочие травмы.