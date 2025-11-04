ВСУ атаковали завод в Башкирии, российские войска продолжают наступление на фронте: карта СВО на 4 ноября

На днепропетровском направлении расчеты беспилотников Восточной группировки войск успешно провели операцию по перехвату транспортных средств ВСУ, следовавших к линии фронта с личным составом и материальными средствами. Как сообщили в Минобороны России, удары наносились в рамках тактики «свободной охоты», а также с использованием засадного метода. В военном ведомстве пояснили, что операторы заранее размещали FPV-дроны на разведанных маршрутах движения противника и ожидали появления целей для их последующего уничтожения.