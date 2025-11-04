В Омской области в огне погиб мужчина

Вечером 3 ноября в селе Бражниково Колосовского района Омской области загорелся частный дом. По данным ГУ МЧС России по Омской области, на тушение открывшегося возгорания ушло 26 минут.
На место ЧП были направлены две пожарные машины и пять спасателей. Прибывшие огнеборцы быстро локализовали пламя и не допустили его распространения на соседние строения.
Однако, несмотря на усилия, внутри дома обнаружили тело погибшего мужчины. Личность и возраст пострадавшего уточняются.
Причины пожара и обстоятельства трагедии устанавливаются. По факту проводится проверка.
Ранее мы писали, что Омские огнеборцы с начала осени потушили 68 «печных» пожаров.