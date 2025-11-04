«Выпивали всю ночь, скорость была 182 км/ч». СК озвучил детали жуткого ДТП с Mercedes и автомобилем такси, в котором погибла семья из РФ

СК раскрыл детали жуткого ДТП на М2, где погибли две женщины и двое детей. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
По информации следствия, рано утром 28 июня 2025 года 26-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Mercedes, в состоянии алкогольного опьянения ехал по автомобильной дороге М2 в направлении Национального аэропорта «Минск». Неподалеку от деревни Королев стан Минского района он врезался в попутно двигавшийся автомобиль такси, который от столкновения отбросило в дорожное ограждение.
«В результате ДТП погибли 4 пассажира такси: 75-летняя женщина, ее 43-летняя дочь и две внучки (7 и 13 лет). Семья из России ехала в аэропорт. Водитель автомобиля Skoda получил менее тяжкие телесные повреждения», — привели подробности в СК.
Следователи смогли установить, что водитель Mercedes ехал со скоростью 182 километра в час, при максимально допустимой — 90 км/ч. Концентрация этилового спирта в крови водителя составила 2,7 промилле.
СК раскрыл детали жуткого ДТП на М2, где погибли две женщины и двое детей из России. Фото: sk.gov.by.
Во время допроса друг водителя Mercedes признался, что они выпивали всю ночь, а затем катались по ночному Минску. Под утро молодые люди приняли решение поехать в гости к знакомой в Москву. Перед началом поездки водитель решил снять регистрационные знаки с авто и ехал по трассе очень быстро.
«При этом свидетель отметил, что перед ДТП его нетрезвый друг отвлекся от управления автомобилем, увлеченно рассказывая истории. Мужчина добавил, что именно он заметил, как их машина на высокой скорости приближается к автомобилю такси, но пьяный водитель не успел среагировать, в результате чего и произошло столкновение», — сообщили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что за пару часов до смертельной аварии пьяный водитель Mercedes совершил ДТП в Минске. Он повредил чужое авто и уехал с места аварии. На основании собранных доказательств, 26-летнему водителю было предъявлено обвинение по части 5 статьи 317 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Он заключен под стражу.
