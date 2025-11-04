«Выпивали всю ночь, скорость была 182 км/ч». СК озвучил детали жуткого ДТП с Mercedes и автомобилем такси, в котором погибла семья из РФ

Во время допроса друг водителя Mercedes признался, что они выпивали всю ночь, а затем катались по ночному Минску. Под утро молодые люди приняли решение поехать в гости к знакомой в Москву. Перед началом поездки водитель решил снять регистрационные знаки с авто и ехал по трассе очень быстро.