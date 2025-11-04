В Узбекистане начали массово фиксировать мошенничество с пенсиями

Vaib.uz (Узбекистан. 3 ноября). В Узбекистане стремительно распространилась новая схема мошенничества, нацеленного на пенсионеров. Как сообщает Пенсионный фонд, участились случаи, когда неизвестные лица связываются с пожилыми гражданами и убеждают их, что пенсия якобы начисляется неправильно и её можно увеличить. Под этим предлогом злоумышленники просят предоставить личные данные и даже требуют деньги за «услугу».