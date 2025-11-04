Ричмонд
В Узбекистане начали массово фиксировать мошенничество с пенсиями

Vaib.uz (Узбекистан. 3 ноября). В Узбекистане стремительно распространилась новая схема мошенничества, нацеленного на пенсионеров. Как сообщает Пенсионный фонд, участились случаи, когда неизвестные лица связываются с пожилыми гражданами и убеждают их, что пенсия якобы начисляется неправильно и её можно увеличить. Под этим предлогом злоумышленники просят предоставить личные данные и даже требуют деньги за «услугу».

Источник: Vaib.Uz

Специалисты Пенсионного фонда официально заявили: все подобные предложения — мошенничество. Увеличить размер пенсии или сделать перерасчёт могут исключительно районные или городские отделения Пенсионного фонда. Любые изменения в начислении пенсии проводятся только при наличии официальных оснований и после обращения самого гражданина в соответствующее отделение.

В ведомстве подчёркивают: ни один сотрудник Пенсионного фонда не станет предлагать на улице или по телефону увеличить размер вашей пенсии. Это нарушение закона, и на подобные обещания не стоит реагировать.

Пенсионный фонд настоятельно рекомендует гражданам не передавать посторонним свои личные данные — паспорт, пластиковую карту или ПИНФЛ (идентификационный номер). Все вопросы, связанные с пенсией, необходимо решать только через официальные отделения Пенсионного фонда.

Если вы столкнулись с подозрительными предложениями или стали жертвой мошенников, немедленно обращайтесь по номерам: 1271 — доверительный телефон Пенсионного фонда, 102 — органы внутренних дел.