В Узбекистане начали массово фиксировать мошенничество с пенсиями

Специалисты Пенсионного фонда официально заявили: все подобные предложения — мошенничество. Увеличить размер пенсии или сделать перерасчёт могут исключительно районные или городские отделения Пенсионного фонда. Любые изменения в начислении пенсии проводятся только при наличии официальных оснований и после обращения самого гражданина в соответствующее отделение.
В ведомстве подчёркивают: ни один сотрудник Пенсионного фонда не станет предлагать на улице или по телефону увеличить размер вашей пенсии. Это нарушение закона, и на подобные обещания не стоит реагировать.
Пенсионный фонд настоятельно рекомендует гражданам не передавать посторонним свои личные данные — паспорт, пластиковую карту или ПИНФЛ (идентификационный номер). Все вопросы, связанные с пенсией, необходимо решать только через официальные отделения Пенсионного фонда.
Если вы столкнулись с подозрительными предложениями или стали жертвой мошенников, немедленно обращайтесь по номерам: 1271 — доверительный телефон Пенсионного фонда, 102 — органы внутренних дел.