Стало известно, есть ли пострадавшие в ДТП со сгоревшей фурой в Перми

Подробности о пострадавших в ДТП со сгоревшей фурой сообщил портал 59.RU.
Речь о грузовом автомобиле, который загорелся на Южном обходе Перми на мосту над улицей Героев Хасана. Очевидцы опубликовали видео, на котором видно густой чёрный дым, поднимающийся от машины.
Наблюдавшие пермяки переживали, успел ли выйти водитель. Один из очевидцев предположил, что машина вспыхнула не сразу, и человек смог покинуть кабину.
В МЧС Прикамья порталу сообщили, что в ДТП никто не пострадал.
На онлайн-картах на месте происшествия стоит отметка об аварии, но участок остался «зелёным».
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что на парковке у жилого дома на улице Уральской загорелся автомобиль. Из-за пожара оказались повреждены ещё четыре машины.