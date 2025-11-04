Уборщица почувствовала неприятный запах: 5-летнюю девочку зарезали и спрятали в диване

В Челябинске завели уголовное дело по факту убийства ребенка. Как сообщает пресс-служба областного Следственного комитета, вчера в квартире одного из домов по улице 250-летия Челябинска было обнаружено тело пятилетней девочки с колото-резаными ранениями.
По данным следствия, тело обнаружили в квартире, которую посуточно снимала 43-летняя женщина с ребенком. По неподтвержденной информации от агентства «Башинформ», женщина работала мастером маникюра и приехала с ребенком в Челябинск из башкирского города Учалы. Девочку обнаружила уборщица, которая пришла в арендованное жилье и почувствовала неприятный запах.
В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, призванных установить все детали произошедшего и отыскать граждан, причастных к преступлению.
— Назначена судебно-медицинская экспертиза, — сообщает Следком.
