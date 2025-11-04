Уборщица почувствовала неприятный запах: 5-летнюю девочку зарезали и спрятали в диване

По данным следствия, тело обнаружили в квартире, которую посуточно снимала 43-летняя женщина с ребенком. По неподтвержденной информации от агентства «Башинформ», женщина работала мастером маникюра и приехала с ребенком в Челябинск из башкирского города Учалы. Девочку обнаружила уборщица, которая пришла в арендованное жилье и почувствовала неприятный запах.