Что утеряно во время поисков Усольцевых

По официальным данным отряда, за время продолжительной поисковой операции было безвозвратно утрачено 7 фонарей, повреждено 11 раций (из которых 6 были новыми цифровыми моделями), со скалы сорвался навигатор. Также несколько спальников и канистр для топлива. Как отмечают добровольцы, часть оборудования могла быть случайно забыта уставшими участниками поисков, что объясняется крайним напряжением и усталостью.