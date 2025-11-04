Что утеряно во время поисков Усольцевых

Сложные условия Кутурчинского Белогорья привели к выходу из строя жизненно важной для поисков техники.
Пропали 20 пар сапог и спальники.
По официальным данным отряда, за время продолжительной поисковой операции было безвозвратно утрачено 7 фонарей, повреждено 11 раций (из которых 6 были новыми цифровыми моделями), со скалы сорвался навигатор. Также несколько спальников и канистр для топлива. Как отмечают добровольцы, часть оборудования могла быть случайно забыта уставшими участниками поисков, что объясняется крайним напряжением и усталостью.
«Пелена усталости на глазах, нервное напряжение и ожидание возвращения на место поиска часто проходят только спустя несколько дней», — поясняют в отряде, подчеркивая, что не осуждают волонтеров, а понимают их состояние.
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» обращается ко всем, кто участвовал в операции: внимательно проверьте дальние полки шкафов и глубокие карманы рюкзаков — возможно, вы обнаружите забытое оборудование. Отряд не принимает денежные средства, но готов принять необходимое снаряжение и расходные материалы по телефону горячей линии 8 (800)700−54−52 или через сообщения в сообществе ВКонтакте.
История поиска.
Напомним, пропавшая семья Усольцевых выдвинулась в однодневный поход в Кутурчине 28 сентября. С тех их, Ирину, Сергея, дочь Арину и собаку, никто не видел. На поиски отправились добровольцы, спасатели, альпинисты, местные жители и охотники. Следов до сих пор не обнаружено. Активная стадия поисков была прекращена в середине октября.
Многочисленные эксперты и знакомые семьи высказались по поводу возможных причин исчезновения этих людей. Версии часто противоречат друг другу, однако тайна исчезновения до сих пор не раскрыта. В числе опрошенных «АиФ» экспертов были профессиональные спасатели, опытные таёжники, криминалисты, юристы и медики, староверы и психологи.
Так, шаманы сочли причиной пропажи семьи браконьеров и диких животных. А подруга семьи Мария Шрайнер обратила внимание на особенное поведение старшего сына пропавшей Ирины Усольцевой.
А в Следственном комитете по Красноярскому краю завели уголовное дело и отвергли одну из самых «фантастических» версий о якобы побеге семьи Усольцевых за пределы края и страны.