В Симферополе пропали две бронзовые статуэтки пчел

В центре города пропали пчелка-шахматист и пчелка-речная нимфа.

Источник: Аргументы и факты

В Симферополе пропали две бронзовые фигурки пчел, установленных в Екатерининском сквере на улице Ленина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил крымовед Иван Коваленко.

По его словам, неизвестные повредили и похитили статуэтки — пчелку-шахматиста и пчелку-речную нимфу. Как отмечает Коваленко, фигуры, скорее всего, были сбиты с постаментов с помощью кувалды. Оба арт-объекта находились в самом центре города.

Ранее мы писали, что в школе в поселке Мирном под Симферополем установили бронзовую пчелу-трудяжку. Она 60-я из проекта «Симферопольские пчелы». Юбилейную фигурку установили на территории лицея в честь пятилетия учебного заведения, чтобы вдохновлять учащихся на новые достижения.