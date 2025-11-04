Ричмонд
В результате удара ВСУ по жилому дому в Свердловске в ЛНР ранен мужчина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по жилому многоквартирному дому в Свердловске Луганской Народной Республики (ЛНР), в результате чего пострадал мужчина. Об этом сообщил 4 ноября глава ЛНР Леонид Пасечник.

Источник: РИА "Новости"

«В полночь киевские боевики нанесли удар БПЛА по мирным жителям города Свердловска. В результате пострадал мужчина», — написал он в Telegram-канале.

По его данным, в двухэтажном доме также поврежден фасад и выбиты окна, все жильцы были эвакуированы из здания.

Ранее, 3 ноября, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Белгородскую область пострадал один мирный житель. Уточнялось, что мужчину, получившего минно-взрывную травму и осколочные ранения плеча, бригада «скорой» доставила в Валуйскую ЦРБ.

