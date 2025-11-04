Челябинский суд указал следователю на бездействие в рамках дела о ребенке, «набитом тряпками»

Центральный районный суд Челябинска принял решение по жалобе родителей младенца, тело которого было «набито тряпками». Незаконным признано бездействие руководителя Первого отдела регионального следственного управления Следственного комитета. Оно выражалось в уклонении от рассмотрения жалобы по делу о смерти новорожденного мальчика, пишет издание Pchela.news.



«В данной ситуации нас лишали права обжаловать одно из нарушений, выявленных при проведении почерковедческой экспертизы», — рассказал отец ребенка Дмитрий Ершов.



Мальчик родился в сентябре 2022 года. Все скрининги показывали, что он здоров. Но через несколько часов после родов врачи сообщили матери и отцу, что у младенца тяжелый порок сердца и синдром Дауна. При этом никаких документов, подтверждающих диагноз, челябинцам не представили. Позже ребенка без ведома родителей перевели в другую больницу. Там сообщили, что у него произошел разрыв легких. Супруги уверены: младенца подключили к аппарату ИВЛ неправильно, что и стало причиной трагедии. Мальчик умер через две недели.



После похорон семья решилась на эксгумацию, чтобы установить точную причину смерти. Однако в теле младенца не оказалось органов, оно, по словам Дмитрия Ершова, было «набито тряпками».



По факту смерти было возбуждено два уголовных дела. Но до сих пор никто не наказан. О волоките с расследованием ЕАН писал здесь.