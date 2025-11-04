Центральный районный суд Челябинска принял решение по жалобе родителей младенца, тело которого было «набито тряпками». Незаконным признано бездействие руководителя Первого отдела регионального следственного управления Следственного комитета. Оно выражалось в уклонении от рассмотрения жалобы по делу о смерти новорожденного мальчика, пишет издание Pchela.news.
«В данной ситуации нас лишали права обжаловать одно из нарушений, выявленных при проведении почерковедческой экспертизы», — рассказал отец ребенка Дмитрий Ершов.
Мальчик родился в сентябре 2022 года. Все скрининги показывали, что он здоров. Но через несколько часов после родов врачи сообщили матери и отцу, что у младенца тяжелый порок сердца и синдром Дауна. При этом никаких документов, подтверждающих диагноз, челябинцам не представили. Позже ребенка без ведома родителей перевели в другую больницу. Там сообщили, что у него произошел разрыв легких. Супруги уверены: младенца подключили к аппарату ИВЛ неправильно, что и стало причиной трагедии. Мальчик умер через две недели.
После похорон семья решилась на эксгумацию, чтобы установить точную причину смерти. Однако в теле младенца не оказалось органов, оно, по словам Дмитрия Ершова, было «набито тряпками».
По факту смерти было возбуждено два уголовных дела. Но до сих пор никто не наказан. О волоките с расследованием ЕАН писал здесь.
Челябинский суд указал следователю на бездействие в рамках дела о ребенке, «набитом тряпками»
В Челябинске суд признал незаконным бездействие руководителя Первого отдела регионального следственного управления Следственного комитета.
Центральный районный суд Челябинска принял решение по жалобе родителей младенца, тело которого было «набито тряпками». Незаконным признано бездействие руководителя Первого отдела регионального следственного управления Следственного комитета. Оно выражалось в уклонении от рассмотрения жалобы по делу о смерти новорожденного мальчика, пишет издание Pchela.news.