В Волгограде и Волжском водители скрылись с места ДТП после наезда на пешеходов

Три пешехода попали под колеса в Волгограде и Волжском 3 ноября 2025 года, и в двух случаях водители после наезда на людей скрылись с места ДТП. Об этом сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области. Водителя «Киа Рио», который наехал на человека возле дома № 70 на улице Репина в Краснооктябрьском районе, нашли и доставили в отделение. Сбитая им женщина в больнице. Кто сбил пешехода на улице Пушкина в Волжском, устанавливается.