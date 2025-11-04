В Волгограде и Волжском водители скрылись с места ДТП после наезда на пешеходов

Три пешехода попали под колеса в Волгограде и Волжском 3 ноября 2025 года, и в двух случаях водители после наезда на людей скрылись с места ДТП. Об этом сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области. Водителя «Киа Рио», который наехал на человека возле дома № 70 на улице Репина в Краснооктябрьском районе, нашли и доставили в отделение. Сбитая им женщина в больнице. Кто сбил пешехода на улице Пушкина в Волжском, устанавливается.
Как сообщает полиция, ДТП в городе-спутнике произошло около 5 часов вечера. Пешеход переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его снес с ног автомобиль. Что это была за машина и кто был за рулем, предстоит выяснить ГИБДД. Пострадавший в больнице.
А на юге города в 19.06 пешеход угодил под колеса «КАМАЗа», это произошло возле дома № 106 на улице 40 Лет ВЛКСМ. Человека увезли в больницу.