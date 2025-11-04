Звонок от «начальницы»: в Ялте аферисты воруют с помощью дипфейков

«Первый случай был особенно впечатляющим. Одна из сотрудниц получила видеозвонок от “начальницы”, которая попросила перевести 20 тысяч рублей. Все выглядело настолько реалистично, что женщина без колебаний отправила деньги. Только позже выяснилось, что ее руководительница даже не знала об этом», — сообщают в полиции.
Во втором эпизоде мошенники отправили текстовое сообщение, затем голосовое с имитацией голоса начальницы и фотографию карты. Сотрудница, поддавшись на уловки, перевела 7 тысяч рублей, но когда «начальница» стала просить повторный перевод на другой счет, женщина заподозрила неладное и обратилась в полицию.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве.