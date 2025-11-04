Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Звонок от «начальницы»: в Ялте аферисты воруют с помощью дипфейков

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости Крым. В Ялте две сотрудницы коммерческой организации стали жертвами аферистов, которые завладели аккаунтом их руководительницы в мессенджере и начали рассылать убедительные просьбы одолжить деньги. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, мошенники использовали технологии дипфейка.

Источник: РИА "Новости"

«Первый случай был особенно впечатляющим. Одна из сотрудниц получила видеозвонок от “начальницы”, которая попросила перевести 20 тысяч рублей. Все выглядело настолько реалистично, что женщина без колебаний отправила деньги. Только позже выяснилось, что ее руководительница даже не знала об этом», — сообщают в полиции.

Во втором эпизоде мошенники отправили текстовое сообщение, затем голосовое с имитацией голоса начальницы и фотографию карты. Сотрудница, поддавшись на уловки, перевела 7 тысяч рублей, но когда «начальница» стала просить повторный перевод на другой счет, женщина заподозрила неладное и обратилась в полицию.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве.