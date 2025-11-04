Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина провалился в пещеру в горах Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости Крым. Турист упал в пещеру в горах Белогорского района Крыма и повредил обе ноги. Как сообщает пресс-служба МЧС по Крыму, мужчину подняли и передали спасателям его товарищи.

Источник: МЧС Республики Крым

По данным чрезвычайного ведомства, происшествие случилось на плато Караби-яйла.

«Мужчина во время туристической прогулки упал в пещеру и повредил обе ноги», — сказано в сообщении.

В подразделение Белогорского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» пострадавшего доставили его товарищи. Спасатели оказали туристу первую помощь, наложив шины на травмированные ноги, а затем транспортировали к служебному автомобилю и доставили к карете скорой помощи.

Накануне вечером двое туристов заблудились на склонах горы Аю-Даг, на Южном берегу Крыма. Туристов спасли, в медицинской помощи они не нуждались.