Мужчина провалился в пещеру в горах Крыма

По данным чрезвычайного ведомства, происшествие случилось на плато Караби-яйла.
«Мужчина во время туристической прогулки упал в пещеру и повредил обе ноги», — сказано в сообщении.
В подразделение Белогорского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» пострадавшего доставили его товарищи. Спасатели оказали туристу первую помощь, наложив шины на травмированные ноги, а затем транспортировали к служебному автомобилю и доставили к карете скорой помощи.
Накануне вечером двое туристов заблудились на склонах горы Аю-Даг, на Южном берегу Крыма. Туристов спасли, в медицинской помощи они не нуждались.